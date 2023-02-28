Петербуржцам объяснили, почему породистые кошки болеют чаще дворовых

Выяснилось, что с заболеваниями в большей степени мучаются хозяева не "дворовых" кошек, а породистых, что легко объяснимо, считает эксперт.

Ветеринар Богдан Галкин напомнил, что породистые коты появляются на свет в результате намеренного скрещивания, поэтому все качества, которые отличают животное, являются мутациями. Эксперт объяснил, что они, в свою очередь, несут риск развития наследственных проблем со здоровьем. Об этом пишет "МК в Великом Новгороде".

Кроме того уточняется, что "дворовые" кошки больше приспособлены к жизни, за ними нужен меньший уход, чем за породистым котом. Так, например, у них реже встречаются отиты или проблемы с суставами. Или же у плоскомордых пород хозяин должен очень внимательно отслеживать дыхание, чего не требуется, если дома живет уличный кот.

По мнению специалиста, если главной целью не является разведение породы или выставки, то лучше взять котенка с улицы или приюта.