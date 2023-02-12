Петербургские зоозащитники спасли более 10 котов, которые могли пострадать при сносе гаражей

В Петербурге зоозащитники спасли жизни более 10 бездомных кошек, которые могли сгинуть под завалами во время снова гаражного кооператива.

Демонтаж гаражей на улице Академика Константинова, 5, стал серьезным испытанием для местных кошачьих. Взволнованные их судьбой, местные жители стали бить тревогу еще в ноябре прошлого года. К счастью для котиков, к ситуации подключились зоозащитники. Об этом пишет Neva.Today.

По словам одной из активисток, попасть к нуждающимся в помощи домашним животным получилось благодаря звонкам в КИИ. Также она отметила, что один из сотрудников ЦПЭИГИ в течение дня помогал активистам отлавливать животных.

Были и сотрудники, на вопрос о необходимости перед сносом обратиться в Управление ветеринарии города заявляли, что это не их дело.

В результате участия зоозащитников было спасено более десяти кошек. Операция по их спасенью длилась 5-6 часов.