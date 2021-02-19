Губернатор Петербурга подписал 17 социально ориентированных законов и распоряжений

Три городских закона, 12 постановлений и 2 распоряжения были подписаны губернатором Петербурга Александром Бегловым.

В соответствии с новыми постановлениями, медицинским работникам, работающим с заразившимися COVID-19, будут выплачены дополнительные денежные средства до 31 июля. Колпинская больница Святого Георгия №33 получит деньги для развития.

В Петербурге также была создана комиссия по организации летнего детского отдыха. В отдельном документе содержится список организаций для помощи детям-сиротам, кроме того, были утверждены учреждения для контроля радиационной, химической и биологической ситуации в городе.