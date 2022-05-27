Губернатор Беглов предложил повысить зарплату себе, депутатам и чиновникам

Для губернатора Петербурга Александра Беглова, чиновников и депутатов Законодательного собрания с 1 явнаря 2023 года могут повыситься выплаты за "особые условия работы". На антикоррупционную экспертизу соответствующий законопроект представлен 27 мая.

Документ предлагает корректировку трех городских законов. В первом увеличивается ежемесячная надбавка за особые условия работы. Вместо пяти кладов предлгается платить семь.

Депутатам Законодательно собрания ежемесячные выплаты предлгается увеличить с четырех до шести окладов. В случае принятия закона у государственных и гражданских служащих выплаты увеличатся с шести до восьми окладов.

После прохождения экспертизы документ направят в городской парламент для рассмотрения. Сколько средств из городской казны потребуется для реализации законопроекта, не уточняется.