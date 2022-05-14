Беглов подписал новые правовые акты о выплатах на детей и Книжном салоне

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал 14 постановлений правительства города. Об этом сообщает администрация города.

Среди них положение, касающегося контроля за состоянием и эксплуатации самоходных машин и других видов техники. Данное постановление регламентирует контроль за использование тракторов и самоходных дорожно-строительных машин и прицепов. Также документом устанавливается список профилактических мероприятий в рамках госнадзора. Постановление с 3 июля вступит в силу.

Также соответствующим постановление расширили полномочия губернатора города в сфере государственного контроля - это позволит выполнить требования соответствующего федерального закона. Также координировать работу надзорных и контрольных органов.

Еще одним постановлением с 19 по 22 мая пройдет Международный книжный салон на Дворцовой площади и в здании Главного штаба Государственного Эрмитажа. Посетителей будут пускать туда бесплатно - планируется привлечь более 400 тысяч посетителей.

Кроме того, внесены изменения в порядок предоставления денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет, которые получают ежемесячно. Внесенные корректировки необходимы для того, чтобы привести его в соответствие с федеральным законодательством.