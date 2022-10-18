Представитель Смольного продемонстрировал незнание законов на суде по отмене расселения «хрущевок»

В петербургском суде состоялось очередное заседание по коллективному иску горожан, требующих отмены скандального закона о комплексном развитии территорий (КРТ), который не исключает расселение жителей «хрущевок» на окраины города.

Ранее более 100 присоединившихся к иску петербуржцев предоставили суду доказательства сторон и ходатайства. Ответчиками по делу стали принявшее закон ЗакСобрание и подписавший документ губернатор Александр Беглов.

В ходе последнего заседания суд приобщил к делу справки об инвалидности части соистцов, которые выбирали место жительства с учетом близости к профильным поликлиникам. Представитель Смольного, в свою очередь, пытался приобщить возражение правительства, согласно которому действие некоторых пунктов оспариваемого закона приостановлено, а значит, по его мнению, рассматривать дальше это дело смыла нет.

Судья отклонил возражение, пояснив ответчику, что обозначенные им пункты закона пока только опубликованы и еще не вступили в законную силу. Фактически, пытавшись найти предлог для прекращения судебного дела, представители городской власти продемонстрировали незнание процедуры принятия законов.

Также суд приобщил к делу результаты независимой экспертизы, которая выявила более пяти нарушений антикоррупционных процедур. Следующее заседание состоится 1 ноября.

Напомним, закон о КРТ предусматривает снос «хрущевок» в центральных и спальных районах с предварительным расселением жильцов. При этом документ не гарантирует получение равнозначного жилья и позволяет властям выселять людей на окраины.