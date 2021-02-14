Беглов отметил высокий подход к уровню инфраструктуры в городе

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, сообщил, что город хорошо оценили по инфраструктуре на уровне России.

«На совещании у вице-премьера России Марата Хуснуллина внесли в общий комплексный план 415 мероприятий», — заявил глава города. Также Беглов добавил, что самыми главными задачи являются развитие метро, строительство ряда транспортных развязок и Широтной магистрали, а также скоростной железной дороги.

В 2021 году в Северной столице планируется построить 25 детских садов и 11 школ, также и на деньги из федерального бюджета, которые выделят по государственной программе «Развитие образования».

Кроме того, градоначальник вместе с министром просвещения Сергеем Кравцовым посетили школу №707 в Невском районе, которую только недавно построили. Учреждение рассчитано на 1,5 тысячи мест. Губернатор на высоком уровне оценил возможности и оснащение школы.