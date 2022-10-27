В Петербурге 85% дорог приведут в нормативное состояние к 2024 году

Петербург был включен в федеральную программу «Безопасные дороги». Город получит софинансирование для развития дорожно-уличной сети.

Как сообщил телеканал “Санкт-Петербург”, в Петербурге прошла торжественная церемония приурочена к всероссийскому профессиональному празднику – Дню работников дорожного хозяйства. На ней были награждены лучшие работники предприятий дорожного хозяйства. Губернатор Петербурга Александр Беглов поблагодарил всех специалистов дорожно-строительной отрасли за их профессионализм, а также добавил, что Северная столица получает софинансирование для развития дорожно-уличной сети в рамках федеральной программы «Безопасные дороги». К 2024 году планируется привести в нормативное состояние 85% городских дорог. На сегодняшний день данный показатель достиг отметки в 77%.

Также отмечается, что и для развития всей транспортной системы Петербурга открываются новые возможности за счет привлечения инвестиционных средств для строительства объектов транспортной инфраструктуры.