Благодаря транспортной реформе, в Петербурге за два года появятся 500 остановок

В Петербурге проходит третий этап транспортной реформы. Благодаря ему город избавился от маршруток. Также идет активное развитие транспортной инфраструктуры.

Как сообщает Neva.Today, в городе появится 370 остановок к концу 2022 года. Изначально собирались возвести только 200 остановочных пунктов. Но губернатор города Александр Беглов распорядился об увеличении их количества.

К июлю уже было построено 240 остановочных пунктов. Еще 130 введут в эксплуатацию до конца года. В данный момент идут работы по проектированию еще 150 остановок, которые появятся в городе в 2023 году.

Уточняется, что нехватка остановок наблюдается в основном в молодых районах города, где ответственность за их возведение несут застройщики.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что политолог и руководитель образовательного направления Политология в Северо-Западном институте управления филиале РАНХиГС Виталий Горохов рассказал о том, какие приемущества принесет городу новая модель транспортного обслуживания.