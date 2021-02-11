В Петербурге пьяные подростки повредили автобус и нагрубили пассажирам

В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 11 февраля поступило сообщение, что четверо подростков, которые распивали спиртные напитки в автобусе, а также выражались нецензурной бранью и хамили пассажирам, получили замечания. В итоге молодые люди вышли из транспорта и со злости сломали стеклоочиститель лобового стекла.

Обращение в полицию о хулиганстве со стороны подростков поступило от 58-летнего водителя. Мужчина и рассказал сотрудникам правоохранительных органов о молодых пассажирах, которые пьют алкоголь и грубят пассажирам.

Злоумышленников сейчас разыскивает полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.