В Петербурге на несанкционированном митинге 2 февраля задержали 38 человек

Во вторник, 2 февраля, в Санкт-Петербурге прошли несанкционированные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Объединенная пресс-служба судов города сообщила, что в результате, на акциях протеста было задержано 38 человек.

В суды Северной столицы поступило более 50 дел в отношении участников митинга. Другие граждане наказаны денежными штрафами, а один из митингующих был отправлен на обязательные работы.

Сообщается, что причиной массового шествия граждан по улицам Петербурга является решение Симоновского суда Москвы в отношении Навального, когда ему огласили приговор на 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.