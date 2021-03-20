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В Санкт-Петербурге на депутата пожаловались в органы из-за футболки панк-группы "Порнофильмы"

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© Фото: pixabay.com

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"Мы не знаем, музыкальная это группа или не музыкальная группа"

В Санкт-Петербурге на муниципального депутата МО "Купчино" Владимира Волохонского поступила жалоба в прокуратуру из-за "антигосударственной деятельности" и футболки с надписью музыкальной группы "Порнофильмы". Об этом вчера, в пятницу, 19 марта, мундеп рассказал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Депутат опубликовал заявление в прокуратуру от 6 депутатов муниципального округа, в жалобе присутствовали Алексей Щербаков, Олег Соколов, Светлана Зайцева, Фрол Бобров, Тамара Бородина и Ольга Васильева. 

По словам жалующихся депутатов, Волохонский 22 января опубликовал в социальных сетях памятку, как не стать задержанным на несанкционированной акции протеста. Более того, на следующий день он поделился видео в группе "Новости Купчино", где глава МО Павел Швец прокомментировал происходящие события на "несогласованном митинге".
 
Также мундепы предъявили претензии к видео, на котором Владимир Волохонский находился в кадре в футболке с названием группы "Порнофильмы". В заявлении жалобы депутатов в прокуратуру сообщается, что "это реклама порнофильмов" и, более того, своими поступками Волохонский "порочит честь и достоинство муниципалитета". 

"Подали в прокуратуру, прокуратура переслала в полицию. Вот, сегодня утром съездил к ним [в полицию], написал объяснительную <…> они [муниципальные депутаты] постоянно пишут жалобы на нас, активизировались в последнее время. Возможно, они надеются выслужиться перед своими какими-нибудь спонсорами", - поделился Волохонский.

По словам мундепа, он не имеет понятия, знают ли его коллеги о существовании панк-группы "Порнофильмы".
 
Депутат МО Купчино Светлана Зайцевв, которая вошла в число обратившихся с жалобой в органы мундепов, рассказала, что у депутатов есть общая точка зрения: в муниципалитете не должно существовать никаких политических подоплёк. Мундепы обязаны решать в МО местные вопросы, а Волоховский, по словам Зайцевой, занимается абсолютно другими вещами. 

"Для нас важен комфорт жителей нашего муниципального округа. Наша группа депутатов считает, что надо направлять все силы на решение этих вопросов. А этот вопрос [митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального] не должен волновать муниципальных депутатов", - пожаловалась Зайцева. 

Также Зайцева пояснила, что, по общей точке зрения группы депутатов, у мундепа должен быть дресс-код в одежде, поэтому нельзя в публичных местах появляться в футболке с надписью "Порнофильмы".
 
"Мы не знаем, музыкальная это группа или не музыкальная группа. Мы считаем, должен быть дресс-код и моральный облик. Нельзя быть пьяным на заседании, нельзя употреблять наркотические средства и нельзя пропагандировать какие-либо движения", - поделилась мнением мундеп Зайцева на вопрос о том, знают ли депутаты о существовании панк-группы "Порнофильмы".

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