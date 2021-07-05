Петербурженка выиграла суд, доказав незаконность сдачи дактилоскопии после митинга полицейским

Жительница Санкт-Петербурга оспорила действия полицейских во время задержания ее на несанкционированном митинге 31 января в поддержку блогера Алексея Навального, доказав в суде, что действия сотрудников полиции, которые требовали от девушки сдачи отпечатков пальцев, незаконны.

В объединенной пресс-службе судов Северной столице сообщили, что Валерия Косова подала административный иск в отношении ГУ МВД Росси по региону и области. Отметим, что девушку задержали на несанкционированном митинге 31 января 2021 года и доставили в отдел полиции Красносельского района, где взяли у нее отпечатки пальцев.

В ходе судебного процесса было принято решение, что в данном случае проведение дактилоскопии является незаконным. Для того чтобы взять отпечатки пальцев есть только 2 случая: установление личности, если отсутствуют другие способы и административный арест.

В итоге, суд признал незаконным действия полицейских и запретил главку МВД использовать данные задержанной.