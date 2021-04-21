Протестующие собрались на митинге в поддержку Навального

В Петербурге продолжается несогласованная акция протеста в поддержку Алексея Навального. Оппозиционеры собрались в центре города в среду, 21 апреля. Протестующие хотят добиться освобождения Алексея. На акции собрались горожане, не смотря на дожливую погоду.

Протестующие прошли около Александровского сада, который на данный момент закрыт для прохода, а также прошли к Медному всаднику и Исаакиевскому собору, но пройти ближе и добраться к Эрмитажу не получилось.

На данный момент митингующие идут в сторону Мариинского дворца. Движение оппозиционеров контролируют сотрудники силовых структур. Однако по предварительной информации задержания минимальны и людей с плакатами почти нет.