Раскладка по митингам, изгнание МО Екатерингофский и "Яблоко" как оплот Навального: о чем пишет полит-Телеграм в Петербурге

Портал "Санкт-Петербург.ру" традиционно разбирает посты политических каналов Телеграм в городе. Заметим, что повестка в мессенджере заметно оживилась. Вероятно, общественно-политическое пространство Петербурга постепенно выходит из зимней спячки и начинает подготовку к Единому дню голосования.

"Ротонда" сегодня устроила разбор, как местные СМИ освещали вчерашние акции протеста. Авторкам канала это не понравилось. Девушки, будучи сами журналистами, разбивают коллег в пух и прах. Особенно возмутило "Ротонду" как работал с протестными мероприятиями 78 канал, который возглавляет Александр Анучкин. СМИ входит в медиагруппу "Известия". Девушек поразила подача материала про вчерашнюю акцию феминисток про которую журналисты написали, что она "забаррикадировала центр Петербурга". Стоит отдать должное авторкам - они не дают оценок, но факты констатируют так, что на месте Анучкина можно было бы и обидеться.



Канал "Занимательная конспирология" публикует сегодня любопытную выдержку из доклада фонда "Петербургская политика" про партию Яблоко. Из него следует, что партия как нельзя кстати для сторонников Навального в Петербурге, из-за присутствия таких лиц как Борис Вишневский, который все время выступает в защиту задержанных на протестных акциях и Максима Резника. Последний будто бы позиционируется в качестве координатора "умного голосования". Вероятно, автор канала хотел намекнуть на то, что навальнисты в городе просто обречены обожать местное отделение "Яблока", несмотря на выпад Григория Явлинского. Однако движения молодежного "Яблока" на этом фоне выглядят каким-то оксюмороном.



Смоляк сегодня пишет про возможное исключение МО Екатерингофский из совета муниципальных образований. В связи с этим событием, Смоляк ставит под сомнение пользу от существования Совета как такового. По мнению автора канала, структура существует якобы только для того, чтобы перекладывать бумажки с места на место и "возможно тратит на это около 10 млн. рублей". При этом, бессменный глава Совета Всеволод Беликов будто бы имеет с своем арсенале большое количество помощников и советников. Автор замечает, что структура не пришла на помощь муниципалитетам, когда в прошлом году по инициативе Смольного те лишились серьезной части доходов. По данным автора канала, исключение МО Екатерингофский из Совета произойдет на ближайшем Съезде. Так это или нет - узнаем в ближайшее время.