Восемь сотрудников полиции пострадали во время митингов в Петербурге

Андрей Пешаков, первый заместитель командующего Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ, заявил о том, что сотрудники Росгвардии действовали в рамках закона, обеспечивая правопорядок на несогласованных акциях протеста.

Он отметил, что силовики не применяли слезоточивый газ или другие специальные средства. По словам Пешакова, после акций протеста медицинская помощь понадобилась двум гражданам, один из них был травмирован при задержании. При этом во время митингов в поддержу Алексея Навального, которые проходили 23, 31 января и 2 февраля повреждения получили восемь сотрудников полиции.