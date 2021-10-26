В Петербурге будет усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте

В Санкт-Петербурге усиливаются проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Как сообщает Комитет по транспорту, мобильные бригады работают во всех районах города.

"Усилена работа по контролю соблюдения требований в законодательстве в части использования пассажирами и водителями СИЗ органов дыхания. Штраф за неиспользование маски в транспорте составляет 4 тысячи руб. За повторное правонарушение уже накладывается штраф в размере 5 тысяч руб.", — рассказал начальник отдела контроля и безопасности Комитета по транспорту Антон Жидков.

За прошлую неделю в рамках деятельности Межведомственной транспортной комиссии Санкт-Петербурга проведено 115 мероприятий, направленных на контроль соблюдения гражданами масочного режима в наземном общественном транспорте. По фактам нарушений было составлено 15 актов.

Также проверки проходят и в метрополитене. Группы быстрого реагирования ГУП «Петербургский метрополитен» с 18-24 октября провели 2016 контрольных мероприятий, в результате которых было составлено 18 актов.