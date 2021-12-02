В Петербурге студенты будут следить за соблюдением масочного режима

В Петербурге создадут антиковидный патруль состоящий из студентов-волонтеров. Об этом 2 декабря сообщает издание «Петербургский дневник».

Студенты факультета социальных технологий СЗИУ РАНХиГС будут следить за соблюдением коронавирусных ограничений в общественном транспорте.

«Первый студенческий антиковидный рейд пройдет в метро. Задача студентов — попросить пассажира, игнорирующего масочный режим, надеть маску. Если своего средства индивидуальной защиты у него нет, члены дружины готовы ему его бесплатно предоставить», — заявил декан факультета Олег Кузин.

Дружина будет работать в качестве профилактической меры и не станет выписывать нарушителям протоколы, которые имеют право выдавать лишь представители правоохранительных органов.