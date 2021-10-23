В Петербурге затворы дамбы вновь открыли после шторма

Всю пятницу в Санкт-Петербурге и Ленобласти бушевала стихия, которая привела к затоплению Выборга и Сестрорецка. Во избежание наводнения была закрыта петербургская дамба, которую удалось открыть только к вечеру 22 октября. Об этом сообщает пресс-служба КЗС.

«Все затворы КЗС заняли штатное положение «открыто» в 23:12. Кронштадтский корабельный фарватер свободен для прохода судов в 23:05. Замечаний по работе технологического оборудования нет», — отметили в организации. Натиск стихии был успешно отражён. В настоящее время Кронштадтский корабельный фарватер свободен для прохода судов.