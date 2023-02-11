Петербургская дамба в очередной раз спасла город от наводнения

Петербургская дамба предотвратила 32-е нагонное наводнение, риск которого возник накануне из-за сильного, штормового ветра.

Как сообщили в пресс-службе дирекции Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга (КЗС), в пятницу, 10 февраля, уровень воды в городе на Неве поднялся до опасной отметки в +184 сантиметра. В связи с этим были закрыты затворы судопропускных и водопропускных сооружений КЗС.

Решение о применении КЗС для предотвращения наводнения было принято совместно с Центром управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу.

Сейчас проход судов осуществляется в штатном режиме.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 10 февраля в некоторых районах Северной столицы порывы ветра достигали 20-24 метров в секунду.