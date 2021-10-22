Из-за низких доходов музея сотрудники "Петергофа" могут остаться без зарплаты

В декабре сотрудники государственного музея-заповедника "Петергоф" смогут остаться без зарплаты, так как основную прибыль приносили иностранные туристы. Доход музея резко упал. Об этом на пресс-конференции в пятницу, 22 октября сообщил заместитель генерального директора по культурно-просветительской работе музея Роман Ковриков.



Летом Петергоф посетили 3,5 миллиона россиян, это почти столько же, сколько и в доковидную эпоху. Но все же основную прибыль музею всегда приносили иностранные туристы. Из-за пандемийных ограничений теперь они почти не приезжают. По этому поводу на пресс-конференции в ТАСС высказалась генеральный директор Государственного музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая.

«Соотношение между доковидным и сегодняшним уровнем дохода трагическое. Наш доход в этом году составил 30 процентов от дохода 2019 года. Уже в декабре может не хватить денег на зарплату. Министерство культуры бьется за предоставление нам господдержки, но пока она не предоставлена, и даже сокращена», — рассказала Елена Кальницкая.