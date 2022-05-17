Посетить Верхний парк Петергофа можно будет в 2023 году

В конце следующего года в Госдуарственном музее-заповеднике «Петергоф» откроют для посетителей Верхний парк. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», ссылаясь на врио генерального директора государственного музея-заповедника Романа Коврикова, реконструкция Верхнего парка завершится к декабрю 2023 года.

Сейчас посетители ГМЗ «Петергоф» могут увидеть только Большой Петергофский дворец и Нижний парк. В Верхнем парке идет реставрация фонтанов «Дубовый» и «Межеумный». Изначально планировалось, что она завершится только в 2024 году.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что 21 мая в ГМЗ «Петергоф» состоится традиционный праздник фонтанов. В этом году его посвятят 350-летию Петра Великого.