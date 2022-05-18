В Петергофе ввели абонементы и бесплатные часы для посещения

В новом туристическом сезоне государственный музей-заповедник "Петергоф" решил ввести систему абонементов на посещение парков. Также там установили бесплатные часы, во время которых могут прогуляться местные жители. Об этом сообщает ТАСС.

Врио гендиректора Роман Ковриков рассказал, что в этом году парки Александрия и Ораниенбаум станут бесплатными для всех жителей города в последние два часа работы - с 18:00 до 20:00. Для удобства горожан также введены абонементы. С их помощью можно будет сэкономить до 50% от суммы, а при покупке 10 билет делают скидку.

Также Ковриков уточнил, что уже стартовал сезон фонтанов, а впервые с начала пандемии открыты все музе. Кроме того, в Петергофе сохранится система льгот.