Власти Петербурга окончательно расторгли контракт с «Метрострой»

В Санкт-Петербурге власти расторгли контракт с обанкротившимся "Метростроем" на строительство метро города. В ближайшее время будет заключен новый контракт с единственным поставщиком – "Метростроем Северной столицы". Это произойдет после проведения совета директоров и собрания акционеров.

Информация о прекращении исполнения контрактов была опубликована в системе государственных закупок 19 октября. В качестве причин указано: «в связи с неисполнением обязательств».

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Пушкине откроется благоустроенная территория у Федоровского городка.