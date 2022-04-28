К 2024 году в Петербурге обещают ввести три новых станции метро

К 2024 году в Петербурге планируют ввести в эксплуатацию три новые станции метро. Такое заявление сделал губернатор города Александр Беглов во время отчетного выступления перед Законодательным собранием.

Речь идет о станциях "Юго-Западная", "Путиловская" и "Горный институт". По его словам, планы по развитию метро сохраняются, следующей задачей будет ускорение прокладки Невско-Василеостровской линии. Он отметил, что благодаря щиту "Надежда" возможно технически подготовить к вводу станции "Каменка" и "Богатырская".

Как рассказал вице-губернатора Максим Соколов, курирующий транспортный блок, развитие будет идти по трем направлением: строительство и развитие новых станций, реконструкция линий и обновление подвижного состава. Также он уточнил, что "Метрострой Северной столицы" заключил крупный контракт на 602 млрд и эти деньги пойдут на строительство метро. По его словам, в ближайшие девять лет собираются докупить 950 вагонов за счет финансирования Фонда национального благосостояния.