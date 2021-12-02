Петербургские станции метро «Казаковская», «Путиловская» и «Горный институт» могут открыть к 2024 году

В Петербурге к 2024 году могут открыть сразу три новых станции метрополитена: «Казаковскую», «Путиловскую» и «Горный институт». Об этом 2 декабря сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

«Метрострой Северной столицы» заключен контракт с городом на проектировку и строительство 37 объектов метро, первыми из которых должны быть открыты «Казаковская», «Путиловская» и «Горный институт». По плану, их открытие должно состояться уже в 2024 году. В общей сложности на все объекты метро будет выделено около 602 млрд рублей.

Губернатор Петербурга Александр Беглов ранее отметил, что в строительстве петербургского метро начинается новая глава. Правительство делает все возможное, чтобы нарастить темпы строительства.