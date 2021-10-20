В Петербурге 21 октября в продажу поступит юбилейный "Подорожник"

В честь 85-летия петербургского-ленинградского троллейбуса в Петербурге выпустят юбилейную карту "Подорожник". Об этом сообщил комитет по транспорту Санкт-Петербурга.
Главным элементом дизайна новой электронной карты стало изображение троллейбуса модели ЯТБ (Ярославский ТроллейБус). Четыре таких троллейбуса открывали движение нового вида ленинградского транспорта 21 октября 1936 года.
Юбилейные "Подорожники" можно будет приобрести в кассах некоторых станций метро, а также в офисах и киосках "Организатора перевозок". Новые карты выпущены ограниченным тиражом. Такой "Подорожник" будет стоить 60 рублей (без учёта стоимости записываемого билета).