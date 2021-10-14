В России ведётся работа по созданию условий работы для женщин с детьми

В рамках Евразийского женского форума президент России Владимир Путин рассказал какие будут созданы условия для работы женщин с детьми. Глава государства отметил, что в нынешних условиях женщины не должны стоять перед выбором между семьёй и карьерой.



«Поэтому в России последовательно создаются все условия для того, чтобы женщина после рождения ребёнка могла в любой момент начать или возобновить свою профессиональную карьеру, состояться, добиться роста в том деле, которое ей по душе», — подчеркнул президент.



Путин добавил, что в России действуют программы подготовки и повышения квалификации, которые могут использовать женщины, находящиеся в декретном отпуске.