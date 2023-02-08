Специалисты рассказали, чем навязанные ограничения в рационе питания могут обернуться для ребенка

Некоторые взрослые люди, выбирая определенный тип питания, спешат привить его своим детям с самого рождения, не задумываясь о последствиях, которые могут возникнуть у малыша. Зачастую тревожные знаки могут быть замечены только тогда, когда без помощи врачей уже не обойтись.

Например, такая проблема может коснуться семей, где мама и папа - вегетарианцы или веганы. Родители, основываясь на своих принципах, не учитывают особенности детского организма и сравнивают ребенка с собой, составляя рацион точно по такому же набору продуктов. Аналогичная ситуация происходит во время кормления, когда малыш потребляет через молоко ровно те же продукты, что и мама. А между тем малышу начинает недоставать многих витаминов, начинают развиваться различные заболевания. Подобный случай, например, произошел с годовалым новгородцем, который попал к медикам в тяжелом состоянии как раз из-за неправильно подобранного питания. Об этом пишет "МК в Великом Новгороде".

Выяснилось, что мальчик несколько раз в день кормился только грудным молоком, но от прикормов и другой еды отказывался. Ребенок был очень бледный с желтым оттенком кожи, не реагировал на окружающую среду.

Позже мать маленького пациента рассказала, что последние шесть лет она - веганский сыроед. То есть, женщина использует в своем рационе только сырую растительную пищу, а малыш, которому не пришлось выбирать, питался также.

Специалисты предупреждают, что в результате нехватки определенных веществ из-за неправильно подобранного, ограниченного рациона питания у ребенка может развиться B12‑дефицитная анемия, частичная атрофия зрительных нервов, дефицит массы тела, а также задержка физического и психомоторного развития. Все это было зафиксировано и у маленького новгородца. Рацион ребенка постепенно изменили, а с родителями провели работу, в результате чего малыш пошел на поправку.