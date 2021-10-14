Войсковицкая школа прошла стадию реновации

В Войсковицкой школе созданы комфортные условия для занятий школьников. При этом дети с ограниченными возможностями здоровья получают инклюзивное образование. Об этом сообщили в iVBG.ru

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поделился своими впечатлениями.

«Плюс нашей программы реновации в том, что не только здания получают вторую жизнь, но и полностью обновляется мебель, учебное оборудование. Современная, красивая школа поддерживает у ребят желание возвращаться в школу, мотивирует их учиться», ― отметил Александр Юрьевич.

Школа была построена в 1972 году. В 2020 году она вошла в областную программу реновации. На ремонт здания и обустройство новым оборудованием потребовалось 124 млн рублей.

Правительство Ленобласти активно занимается развитием сферы образования. До конца года в Ленобласти планируется открыть шесть новых школ.