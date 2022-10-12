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“Самая красивая школа”: ремонт СОШ №4 в Гатчине планируют завершить в ноябре 2023 года

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© Фото: Baltphoto

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В Ленобласти проходят активные работы по реновации СОШ №4 в Гатчине. Осмотр школы провел губернатор региона Александр Дрозденко. Ремонтные работы планируется завершить к ноябрю 2023 года.

Как сообщает Онлайн47, глава Ленобласти с рабочей проверкой в Гатчинском районе посетил СОШ №4 и оценил ход ремонтных работ в учреждении. Отмечается, что в Гатчине рассчитана на 600 мест.

На объекте специалисты проводят работу по демонтажу строительных конструкций, а также занимаются утилизацией строительного мусора. Кроме того, подрядчик занимается реставрацией и воссоздание штукатурки фасада и другим перечнем ремонтных работ.

Сложностью выступает то, что здание школы является объектом культурного наследия, также оно довольно старое, поэтому специалистам приходится использовать облегченные материалы. Несмотря на обновление внутренней части, строители собираются сохранить исторический вид здания.

Дрозденко считает, что школа станет “самой красивой” после восстановления.

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