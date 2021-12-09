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В Ленобласти признали законным увольнение скандально известного директора Лукашевской школы

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© Фото: baltphoto

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Проверку проводила трудовая инспекция.

В Ленинградской области трудовая инспекция признала увольнение директора Лукашевской школы обоснованным и законным. Об этом 9 декабря сообщает ЛенТВ24

Проверка деятельности бывшего директора одной из школ Гатчинского района завершилась признанием обоснованности его увольнения. Скандал разразился после того как директор в ходе реновации самовольно сложил с себя ответственность за ход выполнения работ, в результате чего школа оказалась не готова к новому учебному году. Решить данную проблему удалось только после того, как ситуацию взял под личный контроль губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. 

По результатам проведенной сотрудниками инспекции проверки, увольнение директора Лукашевской школы было признано полностью законным. 

Напомним, ранее родители школьников обратились с заявлением, в котором просили высшие инстанции разобраться в деле увольнения директора. По их словам, бывший руководитель учебного заведения отказался принимать некачественно выполненные работы. 

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