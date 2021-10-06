В Петербурге в среду прошла проверка системы оповещения

В среду, 6 октября, в Санкт-Петербурге прошла проверка системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. МЧС сообщало, что проверка начнется в 10:35 по московскому времени.

Проверка проходила в течение трех минут. За это время громкоговорители передали сообщение о ее начале. В 10:40 началась передача сигнала «Внимание всем!». Также были запущены сирены и громкоговорители.

Кроме того, в 10:43 передача сигнала «Внимание всем!» завершилась, а после последвало сообщение об окончании проверки.

Во время проверки системы оповещения в Северной столице было приостановлено радио- и телевещание.