В Петербурге 20 июля проверят систему оповещения

В Петербурге в среду, 20 июля, пройдет комплексная проверка системы централизованного оповещения населения. Об этом сообщили в Городском мониторинговом центре. Сирены и уличные громкоговорители включат по всему городу.

Проверка будет проходить с 10:30 до 11:00. Самая активная фаза придется на время с 10:40 по 10:43. По всему Петербургу будут работать уличные громкоговорители, электромеханические сирены, специализированные технические средства оповещения организаций, которые сопряжены с городской системой. Кроме того, задействуют радиостанции и телеканалы.

Такие проверки помогут в дальнейшем более эффективно определить главные направления развития системы оповещения.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Петербурге назначен ответственный за оповещение жителей о ЧС. Таким органом станет Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Петербургу.