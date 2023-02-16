В Северной столице первый день весны запомнится проверкой системы оповещения и воем сирен

Жители Северной столицы встретят весну со звуков сирен и громкоговорителей. На 1 марта в городе назначена комплексная техническая проверка готовности системы оповещения населения.

В пресс-службе администрации Санкт-Петербурга напомнили, что на первое число марта в городе запланирована комплексная проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Известно, что она проводится ежегодно в первую среду марта, а затем и октября.

В рамках проверки будут задействованы электромеханические сирены, а также уличные громкоговорители и другие специализированные средства оповещения, которые сопряжены с городской системой. Кроме того, информацию и сигналы передадут по радио и телевидению.

В пресс-службе уточнили, что во время мероприятий специалисты определят готовность технических средств к оповещению жителей Петербурга о чрезвычайной ситуации. В среду, 1 марта, сигнал раздастся в 10:35. Мероприятия должны закончить за 10 минут, - в 10:45 сирены смолкнут.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в ноябре 2022 года после проведения проверки систем оповещения на территории Петербурга в социальных сетях появилась информация о панике среди горожан.