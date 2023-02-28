  • 28 Февраль 2023
USD 28.02.2023 75.4323 +0.7236
USD ММВБ 14:36 75.0542  
EUR 28.02.2023 79.6230 +0.0514
EUR ММВБ 14:36 79.6986  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Жителям Петербурга напомнили, что 1 марта спокойствие в городе нарушат сирены

Автор:


© Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Темы дня

Сирены сработают в первый день календарной весны на территории Культурной столицы. Местным жителям напомнили, что войдет в ежегодную комплексную проверку системы оповещения населения на случай возникновения ЧС.

Так, громкоговорители и другие средства региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения  проверят утром 1 марта. Как уточнили в пресс-службе городского мониторингового центра, вой сирен раздастся в 10:35 утра.

Сначала специалисты предупредят о начале комплексной проверки, после чего с 10:40 до 10:43 прозвучит сигнал "Внимание всем!", также будут запущены сирены и трансляция соответствующего сообщения посредством радио. С 10:43 до 10:45 к проверке подключат телевидение.

В пресс-службе напомнили, что проверка оповещения проходит каждый год в первую среду марта и октября. За ходом мероприятия будут следить специалисты специальной комиссии, состоящей из представителей ГУ МЧС России по Петербургу, Комитета по информатизации и связи, СПб ГКУ "Городской мониторинговый центр" и других организаций, занимающихся оповещением граждан.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что после прошлой проверки ситемы оповещения населения в социальных сетях появилась информация о панике среди горожан. 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram