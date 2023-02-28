Жителям Петербурга напомнили, что 1 марта спокойствие в городе нарушат сирены

Сирены сработают в первый день календарной весны на территории Культурной столицы. Местным жителям напомнили, что войдет в ежегодную комплексную проверку системы оповещения населения на случай возникновения ЧС.

Так, громкоговорители и другие средства региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения проверят утром 1 марта. Как уточнили в пресс-службе городского мониторингового центра, вой сирен раздастся в 10:35 утра.

Сначала специалисты предупредят о начале комплексной проверки, после чего с 10:40 до 10:43 прозвучит сигнал "Внимание всем!", также будут запущены сирены и трансляция соответствующего сообщения посредством радио. С 10:43 до 10:45 к проверке подключат телевидение.

В пресс-службе напомнили, что проверка оповещения проходит каждый год в первую среду марта и октября. За ходом мероприятия будут следить специалисты специальной комиссии, состоящей из представителей ГУ МЧС России по Петербургу, Комитета по информатизации и связи, СПб ГКУ "Городской мониторинговый центр" и других организаций, занимающихся оповещением граждан.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что после прошлой проверки ситемы оповещения населения в социальных сетях появилась информация о панике среди горожан.