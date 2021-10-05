За три года в Петербурге планируют расселить более 5 тыс. коммунальных квартир

В Санкт-Петербурге с 2022 по 2024 года собираются расселить 5146 коммунальных квартир. На эти цели из бюджета выделят 9,6 млрд рублей. Об этом сообщил председатель Комитета финансов Северной столицы Алексей Корабельников.

По словам главы ведомства расходы на улучшение жилищных условий граждан составят 96 млрд рублей. Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что жилищному вопросу необходимо уделить повышенное внимание.

Приобретение жилья для очередников составляет 9% расходов на адресную инвестиционную программу в 2022 году. Рост по сравнению с 2021 годом составил 60%.

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