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Перепланировка в квартиры-студии может помочь решить проблему коммуналок

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© Фото: Baltphoto

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В Петербурге рассматривают вариант перепланировки коммунальных квартир в квартиры-студии. Эксперты считают, что при правильном подходе именно так модет решиться вопрос о расселении коммуналок. Об этом сообщает Neva.Today.

Врио главы администрации Центрального района Петербурга Елена Федорова в своем телеграм-канале написала, что в последнее время стали все чаще появляться объявления о продаже квартир-студий в историческом центре города. Однако фактически люди покупают комнату в коммунальной квартире, в которой зачастую даже несогласованна перепланировка.

По ее словам, покупателям предоставят отдельный санузел, однако  тот является местом общего пользования всех собственников квартиры. 

Председатель совета директоров АРИН Андрея Тетыша отметил, что организуя проекты нельзя трогать несущие конструкции, однако сделать проем в несущей стене возможно, если этим займется опытный инженер.

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