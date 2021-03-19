В Петербурге утвердили новую программу расселения "коммуналок"

В Северной столице на очереди по расселению из коммунальных квартир стоит лишь треть проживающих в «коммуналках». Всего в городе насчитывается 65 тысяч коммунальных квартир. Согласно планам администрации, в текущем году расселение квартир пройдет по новым планам.

Планами на 2021 год поделился Виктор Борщев, председатель Жилищного комитета. Новые изменения появились в связи с ограничением бюджета. В комитете решили использовать средства наиболее эффективно. Для этого выбрали основной пункт при расселении – переселение в отдельные квартиры. Кроме того, право на расселение теперь получат и малонаселенные «коммуналки».

За текущий год планируется расселить около 700 коммунальных квартир.