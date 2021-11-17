3,9 млрд рублей уйдет на расселение петербургских коммуналок в 2022 году

В будущем году из петербургского бюджета будет выделено 3,9 миллиарда рублей. Такие цифры озвучил председатель Бюджетно-финансового комитета ЗакСа Михаил Барышников на заседании Законодательного собрания в среду, 17 ноября.

Всего за три следующих года планируется расселить 5146 коммунальных квартир в Петербурге. На эти цели планируется потратить 9,6 миллиардов рублей. Михаил Барышников пояснил, что заявка жилищного комитета удовлетворена полностью.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на этом же заседании депутаты приняли ряд льгот для резидентов Особой экономической зоны, а также продлили действие налоговых льгот для учреждения культуры и спорта.