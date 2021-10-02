Падение человека на рельсы парализовало движение поездов в метро на «красной» линии

В пресс-службе метрополитена Санкт-Петербурга сообщили о возникновении проблемы на Кировско-Выборгской линии. На пути упал один из пассажиров. Теперь движение по «красной ветке» осуществляется только на участках «Девяткино» – «Площадь Ленина» и «Нарвская» – «Проспект Ветеранов».
Теперь жителей Северной столицы просят покинуть станцию метро «Площадь Восстания». По предварительной информации, станции «Балтийская», «Технологический институт», «Пушкинская», «Владимирская», «Площадь Ленина» закрыты.
Составам в петербургской подземке приходится двигаться с увеличенным интервалом.