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На красной ветке в метро Петербурга появился еще один «Балтиец»

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© Фото: Администрация Санкт-Петербурга

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Новый состав «Балтиец» будет курсировать по красной ветке петербургского метро с 28 ноября. Первого «Балтийца» запустили еще 12 ноября.

Как передает МК в Петербурге, новые поезда специально для петербургского метрополитена разработал «Трансмашхолдинг». Вагоны в новых составах значительно просторнее, что позволяет перевозить по 1,5 тысячи пассажиров за один раз. Дверные проемы расширили, поэтому время посадки и высадки на станциях сокращено.

До конца 2031 года в Петербурге появится еще 950 современных вагонов – это почти половина всего парка.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что 12 ноября в Петербурге запустили первый современный поезд «Балтиец». Составы оснащены не только удобными сидениями и местами для маломобильных граждан, но и новыми системами информирования, шумоизоляции, вентиляции и обеззараживания воздуха. Поезд на 95% состоит из отечественных деталей.

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