В петербургском метро запустили первый поезд “Балтиец”



В Петербурге для перевозки пассажиров на “красной” ветке метрополитена был запущен первый современный поезд “Балтиец”.

Как сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор города Кирилл Поляков, “Балтиец” был доставлен в Северную столицу в сентябре 2022 года в рамках масштабной программы по замене подвижного состава метрополитена.

“Балтиец” – это поезд нового поколения, который соответствует всем требованием современного “умного” транспорта. В составе предусмотрено все, для создания комфортных условий перевозки пассажиров.

В просторных вагонах установлены удобные сидения, места для маломобильных граждан, системы информирования, шумоизоляции, вентиляции и обеззараживания воздуха. Поезд на 95% состоит из отечественных деталей.

До конца 2031 года Петербург получит 950 вагонов “Балтиец”, что является практически половиной сегодняшнего вагонного парка.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в октябре в Петербург был доставлен еще один новый восьмивагонный поезд метро “Балтиец”.