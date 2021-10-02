В Петербурге идет подготовка к бесплатной газификации домов

В апреле 2021 года президент России Владимир Путин объявил о бесплатной газификации, но она еще не началась. Подготовка к ее реализации идет также и в Санкт-Петербурге с Ленинградской областью.

Правительство области сообщило, что частные дома, находящиеся на территории региона получат 180 тыс. рублей на газификацию, а льготники — 300 тыс. рублей. В пресс-службе правительства Ленобласти отметили, что к 2025 году буду газифицированы 412 населенных пунктов. В уже подключенных к газу населенных пунктах подключат еще около 85 тыс. домов.

О том, как будут подключать дома к газу, рассказал РБК Петербург.