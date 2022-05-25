Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер стал почетным гражданином Петербурга

Депутаты назвали почетных горожан Петербурга: в этом году статус получили председатель совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер и глава «Транспортного союза Северо-Запада» Владимир Ходырев.

Голосование, как и всегда, прошло на закрытом собрании парламентариев. Вместе с Миллером и Ходыревым на почетное звание претендовали председатель совета директоров компании «Биокад» Дмитрий Морозов и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Другой кандидат — певец Александр Розенбаум — от этого права отказался.

В 2001-м Алексей Миллер стал председателем правления ПАО «Газпром». Уже через год он получил должность заместителя председателя Совета директоров компании. В 2010-м Миллер поднялся на третью строчку в рейтинге журнала Harvard Business Review, где назвали самых эффективных топ-менеджеров мира. Его работу не раз признавали и на уровне государства.

Сам «Газпром» активно принимает участие в развитии Петербурга, причем во всех сферах: от спорта и культуры, до экономики и науки. Конечно, компания обеспечивает город газом. Уже к январю 2021-го уровень газификации в Петербурге достигал 95,4 %. К 2026-му же компания планирует полностью завершить технически возможную сетевую газификацию.

Такая активная работа компании позволяет предоставлять жителям Петербурга новые возможности для трудоустройства. Сейчас в местных организациях «Газпрома» работают сотрудники по более чем 250 специальностям.

Кроме того, компания поддерживает петербургские вузы. Благодаря тесному сотрудничеству студенты получают возможность пройти профориентацию в организациях «Газпрома». Более чем за пять лет компания трудоустроила свыше 1,2 тысячи молодых специалистов после выпуска из вузов.

«Газпром» активно принимает участие в развитии спортивной сферы города, в частности помогает строить площадки для занятия спортом. К началу 2022-го по программе «Газпром – детям» специалисты возвели 37 современных спортивных объектов, в числе которых ледовые катки, бассейны и спортивные комплексы.

Не обходит стороной компания и культурную составляющую Петербурга. «Газпром» финансирует крупные выставочные и реставрационные проекты, которые реализуют в городских музейных комплексах.