Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко ответил на вопросы жителей в прямом эфире

В понедельник, 17 октября, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в режиме прямой трансляции ответил на актуальные вопросы жителей, поступающие из разных районов и населенных пунктов региона.

Как передает ivbg.ru, глава Ленобласти ответил на множество вопросов, касающихся общественного транспорта, выплат мобилизованным, газификации и т.д.

Задать свой вопрос или обратиться в профильное ведомство можно напрямую. Напомним, что у каждого областного комитета, а также у всех администраций районов есть официальные группы в соцсетях. Также можно обратится к органам исполнительной власти с помощью “Госуслуги.Решаем вместе”.

Ранее мы также рассказывали, что за счет бюджетной поддержки Ленинградской области 769 семей смогли улучшить свои жилищные условия с начала 2022 года.