Мощности «Северного потока-2» могут частично использовать для газификации Северо-Запада России

Неиспользуемые мощности «Северного потока-2» могут задействовать для расширения сети газоснабжения в северо-западных регионах России. Как сообщает ТАСС, такое заявление сделали в компании «Газпром».

Отмечается, что если решение о запуске газопровода примет Германия, будет запущена с полной нагрузкой только одна нитка. В «Газпроме» отметили, что включение в работу второй нитки «Северного Потока-2» возможно выполнить не ранее 2028 года. Избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта как раз планируют задействовать для развития газоснабжения регионов.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что Финляндия предположительно ведет подготовку к прекращению поставок российского газа.