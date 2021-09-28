В Петербурге откроют первый китайский супермаркет

В Санкт-Петербурге в течение месяца откроется первый китайский супермаркет. Торговая точка будет располагаться на первом этаже бывшего клуба «Метро», который находится на Лиговском проспекте.

Сообщается, что помещения будут занимать около 600 метров. В магазине представят товары китайских брендов. Кроме того, будет находиться небольшая сувенирная лавка и маленькое кафе, где посетители смогут купить настоящий китайский молочный чай и национальные сладости.

Первое время товары будут поступать от российских компаний Дальнего Востока, а позже — непосредственно из Китая.