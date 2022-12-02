В России больше чем наполовину уменьшился рынок горнолыжной экипировки

В Ленобласти с началом зимы пришло начало горнолыжного сезона. О том, какие изменения произошли на рынке с 2021 года, рассказали игроки рынка.

Владелец одного из крупных питерских магазинов спортивных товаров Тимур Зимин рассказал, что рынок горнолыжной продукции уменьшился на 60-70 процентов. В остальном изменений нет. Выжить можно, но российских аналогов европейской одежды не много. Об этом сообщает МК в Ленобласти.

Кроме того, он отметил, что вся европейская брендовая одежда ввозится неофициально. Сейчас это “штучные позиции”. Такими поставками занимаются физлица.

Также за год снизилась стоимость полной экипировки для активного горнолыжного отдыха. Сейчас на это придется потратить от 20 тыс. до 335 тыс. рублей. Годом ранее этот показатель составлял от 84 тыс. до 629 тыс. рублей. В целом на всех позициях наметилось удешевление продукции. Однако большая часть товаров российского или китайского производства.