Петербуржцам рассказали о пользе листовых овощей и зелени

Организм всегда необходимо поддерживать витаминами, особенно в зимний период. Специалисты Роспотребнадзора рассказали петербуржцам, какую пользу может принести зелень и листовые овощи.

Названий и видов листового салата крайне много, но к самым распространенным и доступным всегда в магазинах относятся: пекинская и китайская капуста, айсберг, руккола, брокколи, латук листовой и кочанный, кинза, укроп, зеленый лук и другие. Об этом сообщает пресс-служба петербургского Роспотребнадзора.

Все они содержат множество минералов, например, калий, магний, железо и кальций. Также в них содержатся витамины K, C, E, витамины группы В, бета-каротин, жирные кислоты Омега-3, лютеин.

Листовые овощи и зелень являются неотъемлемыми составляющими многих блюд и несу большую пользу для организма, содержат мало углеводов и большое количество клетчатки.

Регулярное их употребление положительно влияет на пищеварение, на работу эндокринной системы и сосудов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 40% сметаны, представленной в магазинах Петербурга, не соответствует нормам.